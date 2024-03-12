Глава Корпорации МСП Исаевич: уже 1700 компаний получили статус МТК

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" распространена на малые технологические компании (МТК).
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