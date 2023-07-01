The Times: «Манчестер Сити» нелегальным путем получил £30 млн в сезоне-2012/13

«Манчестер Сити» мог нелегальным путем получить £30 млн в сезоне-2012/13. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, журналисты ознакомились с отчётом УЕФА за 2020 год, из которого следует, что английский клуб получил две выплаты по £15 млн.