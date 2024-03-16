Семен Трескунов* уехал из РФ в 2022 году. Накануне Минюст РФ внес звезду сериала «Ивановы-Ивановы» в список иностранных агентов.
Семена Трескунова* признали иноагентом: подробности
Комментарии
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Иванов
Я тоже Иванов, но такого тезку не знаю и знать не хочу.
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16 час.
Lana_Borei Иванова
Один раз написали - - - - - - - и все, умер! Не вспоминайте о нем хорошо.
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14 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А это, что ещё за дрищ? Он из каких будет?
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12 час.
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