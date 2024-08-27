Без комментариев. Просто для справки - Узбекистан - страна, безусловно, мусульманская. С давними мусульманскими традициями.
А почему Россия не может себе этого позволить? — вопрос на засыпку
Комментарии
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Владимир Фердман
А кто разрешил весь этот бардак - тот, кому выгодно, а страна и народ - это тема для дискуссий и никак не действий
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3 час.
Сергей Трофимов
вон этих мусульманофашистов из России их иначе не назовёшь из за ихней жестокости в отношении россиян
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2 час.
ДВ
Дмитрий Воскресенский
Для этого надо восстановить Советскую Власть
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1 мин.
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