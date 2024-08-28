Скрытые дофаминовые нейроны балансируют функции мозга и поведение

Исследователи выявили небольшую группу дофаминовых нейронов в полосатом теле мозга, которые играют ключевую роль в балансировке основных функций мозга, таких как контроль вознаграждения, познание и двигательные функции.
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