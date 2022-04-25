ЕК допустила оплату российского газа в рублях при определенных условиях

Российский указ о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли «не исключает процесс оплаты, который бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций», говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам Евросоюза.
Российский указ о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли «не исключает процесс оплаты, который бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций», говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам Евросоюза.
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