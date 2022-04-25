Нефть Капитал

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Один раз они уже выиграли... Когда с пшеками и хохлами себе спотовые цены на газ выбили... 😃 Теперь, вместо 250-300$...Вице-премьер Молд...
  • Галина Кузнецова
    Они просто не хотят платить по долгам и, заказав аудит, будут судиться с Газпромом в ЕВРОПЕЙСКОМ суде. И угадайте с т...Вице-премьер Молд...
  • Леонид Ла Рошель
    Плохо, когда глобальные для страны вопросы дают озвучивать курицам типа Светы-Котлеты или "зелёной Анналены". Была бы...Глава МИД ФРГ: Ге...

ЕК допустила оплату российского газа в рублях при определенных условиях

ЕК допустила оплату российского газа в рублях при определенных условиях

Российский указ о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли «не исключает процесс оплаты, который бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций», говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам Евросоюза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх