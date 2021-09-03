Симонов рассказал о спасении Европы от катастрофы краткосрочной закачкой газа "Газпромом"

От катастрофической ситуации с газом Европу спасла российская компания "Газпром". Такое заявление сделал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя ситуацию с заполнением газовых хранилищ Европы.
От катастрофической ситуации с газом Европу спасла российская компания "Газпром". Такое заявление сделал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя ситуацию с заполнением газовых хранилищ Европы.
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