Южный Федеральный

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Симонов рассказал о спасении Европы от катастрофы краткосрочной закачкой газа "Газпромом"

Симонов рассказал о спасении Европы от катастрофы краткосрочной закачкой газа "Газпромом"

От катастрофической ситуации с газом  Европу спасла российская компания "Газпром". Такое заявление сделал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя ситуацию с заполнением газовых хранилищ Европы.

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