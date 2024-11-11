Перестановки при Трампе: кандидаты в главы ключевых ведомств и последствия для России Евгения КомароваВ новом кабинете Дональда Трампа, вернувшегося к руководству США с консервативной повесткой, могут появиться весьма известные фигуры, включая Илона Маска, Роберта Кеннеди-младшего и Джея Вэнса.