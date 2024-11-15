Трамп подал иск на 10 млрд долларов против СМИ: "политической травли" не простил

Новоизбранный президент США подал иск на 10 млрд долларов против СМИ, которые его критиковали. Дональд Трамп не простил "политической травли" ни The New York Times, ни Penguin Random House, ни Daily Beast, ни CBS News.
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