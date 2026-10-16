Поход в театр в Москве может начаться задолго до первого звонка. Как сообщает Москва24, сервис «Мосбилет» рассказал о пространствах и событиях, которыми зрители могут заняться до спектакля или в антракте.
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