Саша Савельева откровенно рассказали о неудачных косметологических экспериментах. Бывшая солистка "Фабрики" призналась, что единственный опыт обернулся серьёзными проблемами со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Ни одного моста ...
- Дроны атаковали с...
- Пьяный кубанец дв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым