Маск заявил, что USAID финансировало разработку биологического оружия

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил агентство США по международному развитию USAID в финансировании разработок биологического оружия.
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