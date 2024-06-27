В Госдуме анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка. Видео

Анонсирован законопроект, признающий право на жизнь ребенка до рождения. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время.
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