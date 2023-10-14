В МОК заявили, что к 2040 году только 10 стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта

В комитете озаботились проблемами климата.В комитете озаботились проблемами климата.Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о том, как климатические проблемы могут повлиять на проведение зимних Игр в будущем.
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