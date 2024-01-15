Ещё один комментарий на злобу дня Намедни из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности выдворили гражданина России, 82-летнего пенсионера Бориса Каткова.
Приняли? Ну и пусть себе живёт: у дедули военная пенсия
Комментарии
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Лидия
Жалко всех, и бабушек и дедушек. Падение морали и человеческого облика очень заметно в западной части Европы. Без нашего руководства они никак, но проблема в том, что и нам они не нужны, ни прибалты, ни украинцы, ни закавказцы и даже казахи. Хотим жить для себя, для своих бабушек и дедушек, малышей и малюток.
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21 час.
Олег Самойлов
А дед-то ХОТЕЛ в Россию? Вякнул что-то против той власти, вот его и выперли!
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18 час.
И
Искандер
Статейка-то мерзкая. Если не обращать внимания на паскудство глиста-Помойлова, так ведь расстаться даже со старой квартирой бывает до слёз грустно. Дед не "прокремлёвский", ему до слёз обидно за РУССКУЮ часть Латвии, которую ЕБНова сволочь предала ради гешефтов шайки "младореформаторов". В общем - сволочь автор.
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1 час.
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