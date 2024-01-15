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  • Сергей ЕВ
    Удивляться нечему, если эта бл.....сама писала что торгует телом за баблоВолочкова и Джигу...
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    Хреново когда какая-та бесформенная корова пишет такое.Волочкова и Джигу...
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    А Вы вот так на шпагат моготе? А это ведь великий труд. Лучше бы молчали.Волочкова и Джигу...

Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Ещё один комментарий на злобу дня Намедни   из  Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности  выдворили    гражданина  России, 82-летнего пенсионера Бориса Каткова.

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Комментарии
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Лидия
Жалко всех, и бабушек и дедушек. Падение морали и человеческого облика очень заметно в западной части Европы. Без нашего руководства они никак, но проблема в том, что и нам они не нужны, ни прибалты, ни украинцы, ни закавказцы и даже казахи. Хотим жить для себя, для своих бабушек и дедушек, малышей и малюток.
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21 час.
Олег Самойлов
А дед-то ХОТЕЛ в Россию? Вякнул что-то против той власти, вот его и выперли!
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18 час.
И
Искандер
Статейка-то мерзкая. Если не обращать внимания на паскудство глиста-Помойлова, так ведь расстаться даже со старой квартирой бывает до слёз грустно. Дед не &quot;прокремлёвский&quot;, ему до слёз обидно за РУССКУЮ часть Латвии, которую ЕБНова сволочь предала ради гешефтов шайки &quot;младореформаторов&quot;. В общем - сволочь автор.
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1 час.

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