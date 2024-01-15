Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Лидия

Жалко всех, и бабушек и дедушек. Падение морали и человеческого облика очень заметно в западной части Европы. Без нашего руководства они никак, но проблема в том, что и нам они не нужны, ни прибалты, ни украинцы, ни закавказцы и даже казахи. Хотим жить для себя, для своих бабушек и дедушек, малышей и малюток.