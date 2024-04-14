Асфальт провалился на нескольких улицах краевого центра

лл

лина любимцева

ТАК потому, что БЕЗРУКИЕ и БЕССТЫЖИЕ МИГРАНТЫ асфальт клали... И так - по всей России... ВСЕ отдали им на откуп... И фирмы под ними, и работнички оттуда же... СВОИХ ЧМЫРИМ, А ЧУЖАКОВ ОДАРИВАЕМ!!... Совсем как по русскому классику... И как там еще было сказано? Ну по самодуров...