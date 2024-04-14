Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Асфальт провалился на нескольких улицах краевого центра

Асфальт провалился на нескольких улицах краевого центра

В Чите на нескольких улицах образовались глубокие промоины. Об этом сообщается в  Telegram-канале «Дорожная обстановка Чита».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ТАК потому, что БЕЗРУКИЕ и БЕССТЫЖИЕ  МИГРАНТЫ асфальт клали... И так - по всей России...  ВСЕ отдали им на откуп... И фирмы под ними, и работнички оттуда  же...      СВОИХ ЧМЫРИМ, А ЧУЖАКОВ ОДАРИВАЕМ!!... Совсем как по русскому классику... И как там еще было сказано? Ну по самодуров...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх