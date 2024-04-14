В Чите на нескольких улицах образовались глубокие промоины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дорожная обстановка Чита».
Асфальт провалился на нескольких улицах краевого центра
Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАК потому, что БЕЗРУКИЕ и БЕССТЫЖИЕ МИГРАНТЫ асфальт клали... И так - по всей России... ВСЕ отдали им на откуп... И фирмы под ними, и работнички оттуда же... СВОИХ ЧМЫРИМ, А ЧУЖАКОВ ОДАРИВАЕМ!!... Совсем как по русскому классику... И как там еще было сказано? Ну по самодуров...
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