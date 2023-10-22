Эмоциональные встречи бойцов РФ с родными вызвали восторг а соцсетях

Вернувшиеся из зоны СВО бойцы сейчас становятся ещё и героями соцсетей. Эмоциональные встречи военнослужащих с родными набирают сотни тысяч просмотров и по-настоящему вдохновляют и тех, кто на передовой, и тех, кто их ждет.