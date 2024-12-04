СКР проверит информацию о продаже детей с Урала и из других регионов за границу

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных органов Свердловской области и ряда других регионов проверить информацию федерального телеканала о незаконном вывозе детей за границу.
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