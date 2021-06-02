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"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит. Виктор Мараховский

Исследование, проведенное социологами на добровольцах, показало, что больше всех на Земле доверяют фейковым новостям, написанным в интернете, жители США, России, Европы и Японии, а меньше всех — жители Южного Судана, Афганистана и Буркина-Фасо.

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