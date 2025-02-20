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Царьград

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"Зеленский убил американского журналиста": Маск вспомнил о Гонсало Лире

"Зеленский убил американского журналиста": Маск вспомнил о Гонсало Лире

Американский миллиардер выступил с обвинениями в адрес киевского главаря. "Зеленский убил американского журналиста", заявил Маск.

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