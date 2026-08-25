Совет директоров «Озон Фармацевтики» дал рекомендацию по дивидендам за полугодие

«Озон Фармацевтика» анонсировала дивиденды за первое полугодие — 0,49 рубля на акцию. Перед этим компания обновила свою дивидендную политику, пересмотрев критерии, от которых зависит доля направляемой на выплаты чистой прибыли.
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