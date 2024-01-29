Штраф 4000 рублей и арест: Госдума рассматривает отменить жесткое наказание для водителей

На заседании экспертного совета по защите социальной направленности на транспорте при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов было предложено пересмотреть норму, касающуюся нарушений, связанных с использованием прозрачной пленки на стеклах и фарах автомобилей.