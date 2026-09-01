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Антифашист

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Пашинян демонстративно отказался от русского языка на ШОС, выступив на армянском

Пашинян демонстративно отказался от русского языка на ШОС, выступив на армянском

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался единственным из присутствовавших руководителей СНГ, который выступил на заседании в формате «ШОС+» в Бишкеке не на русском языке.

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