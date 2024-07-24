С начала года перелеты по России подорожали на 31%. По данным сервиса «Авиасейлс», в июле-августе перелет из Омска в Москву и обратно обойдется в сумму от 26 до 34,6 тыс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С начала года перелеты по России подорожали на 31%. По данным сервиса «Авиасейлс», в июле-августе перелет из Омска в Москву и обратно обойдется в сумму от 26 до 34,6 тыс.