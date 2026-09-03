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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» потеряли незащищенный драфт-пик 1-го раунда 2029 года, полученный в сделке по Ивице Зубацу

«Клипперс» лишены 5 драфт-пиков первого раунда по итогам расследования НБА . Инсайдеры сообщают, что команда потеряла незащищенный выбор в первом раунде 2029 года, полученный от «Индианы».

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