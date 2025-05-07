"А что важнее — быть любимцами Запада и голодать, или быть "плохими", но жить хорошо?"Русская девушка подняла отличный вопрос! Хватит хаять свою страну и не замечать, как меняется наша страна! Смотрите позитивнее на изменения и меняйтесь вместе с нашей Родиной в лучшую сторону!Поверьте, там за … .
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