НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    гавнюк он на любой должности гавнюкТрамп, как и Байд...
  • Горыныч
    Поймать и накормить этими приманками.Очевидцы сообщают...
  • саша пупкин
    Придурок, как он профессором стал???Черняховский: Укр...

"А что важнее — быть любимцами Запада и голодать, или быть "плохими", но жить хорошо?"

"А что важнее — быть любимцами Запада и голодать, или быть "плохими", но жить хорошо?"

"А что важнее — быть любимцами Запада и голодать, или быть "плохими", но жить хорошо?"Русская девушка подняла отличный вопрос! Хватит хаять свою страну и не замечать, как меняется наша страна! Смотрите позитивнее на изменения и меняйтесь вместе с нашей Родиной в лучшую сторону!Поверьте, там за … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх