"А что важнее — быть любимцами Запада и голодать, или быть "плохими", но жить хорошо?"Русская девушка подняла отличный вопрос! Хватит хаять свою страну и не замечать, как меняется наша страна! Смотрите позитивнее на изменения и меняйтесь вместе с нашей Родиной в лучшую сторону!Поверьте, там за … .