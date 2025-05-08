BITE Protocol: Революция в блокчейн-приватности и окончание MEV

BITE Protocol представляет собой инновационное решение, направленное на устранение проблем, связанных с максимальным извлекаемым значением (MEV), таких как атаки типа front-running и утечки личных данных, которые подрывают доверие пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии