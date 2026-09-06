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Ученые нашли неожиданный эффект семаглутида из Оземпика для психики

Ученые нашли неожиданный эффект семаглутида из Оземпика для психики

Ученые обнаружили, что семаглутид, известный по препаратам Оземпик и Вегови, может быть связан со снижением психиатрических госпитализаций у пациентов с биполярным расстройством.

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