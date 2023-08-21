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Карл-Энтони Таунс – в заявке сборной Доминиканской республики на ЧМ-2023

Сборная Доминиканской республики определилась с заявкой на чемпионат мира-2023. Состав сборной Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, Ригоберто Мендоса, Жан Монтеро, Хельвис Солано, Виктор Лис, Херардо Суэро, Элой Варгас, Анхель Луис Дельгадо, Андрес Рафаэль Фелис, Эл Джей Фигероа, Лестер Киноньес, Антонио Пенья.

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