Западные лидеры готовы капитулировать на Украине и согласиться с ее разделом. Об этом сообщил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист британской газеты Telegraph Кон Кафлин.
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