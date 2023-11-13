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Профессор Кафлин счел, что западные лидеры готовы разделу Украины

Профессор Кафлин счел, что западные лидеры готовы разделу Украины

Западные лидеры готовы капитулировать на Украине и согласиться с ее разделом. Об этом сообщил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

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