Трамп предлагает передать руководство НАТО Франции или Британии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи руководства НАТО европейским странам. Он призывает Великобританию и Францию взять на себя больше ответственности за безопасность Европы, включая лидерство в Альянсе.
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