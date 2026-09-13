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Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства

Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства

В 2026 году день города в Туле отмечается 12–13 сентября. Празднуются сразу три даты: 880 лет со дня основания города, 60 лет с награждения Тулы орденом Ленина и 50 лет с присвоения звания "город-герой".

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