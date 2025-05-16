Студентка из Смоленска попала в рейтинг Forbes

Обучающаяся в Смоленске Алина Лысенко претендует на топ-3 наиболее перспективных, по мнению издания, отечественных спортсменов Студентку четвёртого курса Смоленского государственного университета спорта Алину Лысенко издание Forbes включило в шорт-лист своего рейтинга «30 до 30», то есть 30-ти наиболее перспективных россиян в возрасте до 30 лет.