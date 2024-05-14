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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зобнин о 0:1: «Спартак» не забил, поэтому проиграл – виноваты полностью сами. Назвать это позором нельзя, «Балтика» – серьезный соперник»

В финале Пути регионов красно-белые на выезде уступили «Балтике» (0:1). «Мы не забили моменты, поэтому проиграли.

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