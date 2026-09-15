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Комариная ловушка выявила вирус Западного Нила и новый вирус в Америке

Комариная ловушка выявила вирус Западного Нила и новый вирус в Америке

Исследователи Центра векторной биологии Университета Рутгерса разработали нестандартный инструмент эпидемиологического надзора: ловушку, которая собирает экскременты комаров и анализирует их генетический материал.

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