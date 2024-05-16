Ночной удар по Крыму с применением ракет ATACMS координирует беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Комментарии
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А
Александр
Координирующий беспилотник - открытая агрессия. И чего стоим, кого ждем? Сколько еще кораблей потопят?
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18 час.
Марина Вишняк
Вообще непонятны бездействия обороны России, вот хорошо так говорят на ТВ, как наши продвигаются на украине. Но почему тогда наши Российские города до сих пор бомбят. Как то же украинцы обеспечили защиту своих городов с помощью ПВО.
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16 час.
E
Ed
Пока есть и ком ЧФ новый, но все как прежде.
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12 час.
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