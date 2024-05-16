Ночной удар по Крыму с применением ракет ATACMS координирует

Марина Вишняк

Вообще непонятны бездействия обороны России, вот хорошо так говорят на ТВ, как наши продвигаются на украине. Но почему тогда наши Российские города до сих пор бомбят. Как то же украинцы обеспечили защиту своих городов с помощью ПВО.