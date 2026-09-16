Игры на основе мемов: Алексеева сообщила о росте популярности

Менеджер RuStore Ольга Алексеева рассказала о росте популярности игр, основанных на вирусных мемах. Такие проекты быстро находят отклик у пользователей благодаря простым механикам и узнаваемым героям, как в случае с "Побегом от Черемши".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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