Физики узнали как условия затвердевания сплава влияют на его характеристики

Совместное исследование процесса кристаллизации сплавов в различных условиях и влияние этих условий на свойства материалов провели ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) и Йенского университета им.
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