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"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

Украинки устроили в Сети флешмоб, да такой, от которого испытывают испанский стыд даже местные. К слову, уважаемый некогда в России доктор Комаровский, принявший в итоге сторону киевских бандитов, объяснил этот диагноз ещё несколько лет назад.

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Комментарии
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SK
Sergey Kuzin
Эти ушлёпки способны только уничтожать... Поэтому чем быстрее Наши бойцы утилизируют по максимуму это быдло, тем светлее станет Планета!
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10 час.
ДМ
Денис Милюков
Это как раз тот самый средневековый фашизм, отправлявший на костёр женщин только за красоту или рыжие волосы, убивавший людей за то, что они посмели быть образованными. Тогда тоже показательно горели костры из книг. В 20 веке, фашизм вместо меча, вооружился автоматами и танками, а костры из книг продолжали гореть. Только книги уже жгли не все, а избирательно. В первой четверти 21 века, вновь поднявший голову фашизм, вооружившись уже беспилотниками и ракетами, вновь продолжил делишки своих предшественников, и вновь запполыхали костры из книг.
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8 час.
Vladimir Lioubimcev
Бандэровская дешевая хабалка!!!
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7 час.
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