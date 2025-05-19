"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

ДМ

Денис Милюков

Это как раз тот самый средневековый фашизм, отправлявший на костёр женщин только за красоту или рыжие волосы, убивавший людей за то, что они посмели быть образованными. Тогда тоже показательно горели костры из книг. В 20 веке, фашизм вместо меча, вооружился автоматами и танками, а костры из книг продолжали гореть. Только книги уже жгли не все, а избирательно. В первой четверти 21 века, вновь поднявший голову фашизм, вооружившись уже беспилотниками и ракетами, вновь продолжил делишки своих предшественников, и вновь запполыхали костры из книг.