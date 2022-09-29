Роспатент поможет изобретателям выйти на прототипирование своих разработок

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) провела сегодня в Москве XXVI международную научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета России».
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) провела сегодня в Москве XXVI международную научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета России».
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