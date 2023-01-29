Ксения Собчак объяснила, почему на Алтае не развит горнолыжный отдых Журналистка отметила, что Алтай – не про "каталку", а про природный "дзен" Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему в Горном Алтае не развит горнолыжный отдых.