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Ксения Собчак объяснила, почему на Алтае не развит горнолыжный отдых

Ксения Собчак объяснила, почему на Алтае не развит горнолыжный отдых

Ксения Собчак объяснила, почему на Алтае не развит горнолыжный отдых Журналистка отметила, что Алтай – не про "каталку", а про природный "дзен" Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему в Горном Алтае не развит горнолыжный отдых.

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