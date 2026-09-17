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Нижегородская правда

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С 21 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный период

С 21 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный период

Постановление о начале отопительного периода с 21 сентября уже подписано. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своих социальных сетях.

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