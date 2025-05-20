Сборы пожертвований на личные карты хотят запретить

В России предложили запретить сборы пожертвований на личные карты. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
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