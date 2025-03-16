Владимир Зеленский пытается разрушить переговорный процесс и не допустить компромисса США и России. На самой Украине не хотят вечной войны, однако народ оказался в заложниках у узурпаторов властиTASS Факельные националистические шествия на улицах украинских городов стали печальной традициейчитайте на monocle.
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