Мадонна вновь возглавила Billboard 200

Мадонна триумфально вернулась на вершину американского чарта Billboard 200. Её новый альбом Confessions II, вышедший 3 июля, дебютировал на первом месте, став первым релизом певицы, возглавившим хит-парад в 2020-х годах.
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