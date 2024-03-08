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Битвы взглядов на UFC 299: О’Мэлли – Вера, Ян – Ядун, Порье – Сен-Дени

Перед UFC 299 прошла пресс-конференция, после которой бойцы провели битву взглядов. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

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