Диетолог Дианова: грибы полезнее всего есть в высушенном виде

Грибы в питании по принципу тарелки могут попасть в зону овощных и растительных продуктов. В них очень много белка, а полезнее всего есть их в высушенном виде, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.
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