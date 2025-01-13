Трусова не будет претендовать на участие в олимпийской квалификации

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе к Играм, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».