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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о Промесе: «Нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба. «Спартаку» нужно защищать его, но есть закон Голландии»

Хавбек «Спартака» по‑прежнему находится в ОАЭ, где клуб проводил зимние сборы перед возобновлением сезона Мир РПЛ.

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