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RT Russia

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Психолог Полякова: телефонофобия может быть и у социально успешных людей

Психолог Полякова: телефонофобия может быть и у социально успешных людей

В практической психологии термин «телефонофобия» уступает место более точным понятиям — «телефонная тревога» или «телефонный невроз», рассказала в беседе с RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

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